بيونغيانغ تطلب مساعدات أممية لمواجهة نقص الغذاء

المصدر: بيونغيانغ ـ أ.ف.ب

طلبت كوريا الشمالية من منظمات الأمم المتحدة المساعدة لمواجهة أزمة غذائية تلوح في الأفق، بعد أن أظهرت الأرقام انخفاضاً حاداً في المحاصيل الزراعية هذا العام، بحسب ما ذكره ناطق باسم الأمم المتحدة. وأبلغت بيونغيانغ الأمم المتحدة أنها تواجه نقصاً يصل إلى 1.4 مليون طن في إنتاج المواد الغذائية هذا العام، تشمل محاصيل الأرز والقمح والبطاطا والصويا.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «الحكومة طلبت المساعدة من المنظمات الإنسانية الدولية الموجودة في البلاد للتعامل مع تأثيرات وضع الأمن الغذائي». وتعقد منظمات الأمم المتحدة محادثات مع بيونغيانغ «للعمل بشكل سريع من أجل مواجهة الاحتياجات الإنسانية».