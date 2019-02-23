باكستان تلوّح برد قوي على أي هجوم هندي محتمل

المصدر: إسلام آباد ـ رويترز

أعلن الناطق باسم الجيش الباكستاني أن بلاده سترد «بكل قوة» على أي هجوم من الهند، وذلك وسط تصاعد التوتر بين الجارتين بشأن إقليم كشمير.

وقالت إسلام أباد إنها سيطرت على مقر لجماعة متشددة أعلنت مسؤوليتها عن تفجير دموي في كشمير.

وتأتي تصريحات الميجر جنرال آصف غفور بعد أسبوع من إعلان جماعة متشددة ومقرها باكستان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة في الإقليم.

وأعلنت باكستان في وقت متأخر من مساء أمس، أنها سيطرت على مقر الجماعة في إقليم البنجاب جنوب البلاد المتاخم لحدود الهند.

وقال بيان للحكومة إن السلطات سيطرت على مقر الجماعة في بهاولبور وعينت مسؤولاً لإدارة شؤونه. وأضافت أن المقر ومعهداً تعليمياً ملحقاً به يضمان 600 طالب و70 معلماً.

وقال غفور للصحافيين في مدينة روالبندي «ليست لدينا أي نية لبدء الحرب ولكننا سنرد بكل قوة على التهديدات الشاملة».