دعم

أعلن رئيس الوزراء الكندي، أن بلاده تتطلع للعمل بسرعة من أجل إحضار أقارب زوجين سوريين لاجئين فجعا بفقدان أطفالهما السبعة في حريق منزل في مدينة هاليفاكس.

ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان أوتاوا تسريع إجراءات الهجرة أو اللجوء لإحضار أشقاء الزوجة إلى كندا من أجل تقديم الدعم المعنوي لها، أجاب جاستين ترودو:

«وزير الهجرة منشغل بهذه القضية بالتحديد». وقال ترودو خلال زيارة إلى مدينة هاليفاكس: «إننا ننظر إلى ما يمكن عمله في إطار نظامنا، لمواساة هذه العائلة في فترة مأساة لا تصدق». وتعتبر هذه الأسرة المفجوعة، من بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين رحبت بهم كندا على مدى السنوات الأربع الماضية.

دعوى

رفعت أسرة امرأة مولودة في الولايات المتحدة كانت قد ذهبت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بعد أن جردتها السلطات من جنسيتها وقالت إنها لن تسمح لها بالعودة إلى البلاد.

وتركت هدى مثنى ألاباما قبل أربعة أعوام لكي تنضم إلى التنظيم المتطرف ودعت إلى العنف ضد الولايات المتحدة، واعتقلتها مؤخراً قوات كردية. وتزوجت مثنى في سوريا ولديها طفل لا يزال مصيره مجهولاً. وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، أن مثنى التي ولدت في نيوجيرسي عام 1994، ليست مواطنة.

مشيراً إلى أن والدها كان دبلوماسياً وقت ولادتها، ما يعني أنها لم تكن مؤهلة للحصول على الجنسية، فيما قول أسرة مثنى إنها ولدت بعد أن ترك والدها عمله في الأمم المتحدة.