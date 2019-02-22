مادورو يُغلق الحدود البرية في وجه «المساعدات الأمريكية»

المصدر: كاراكاس، واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس، الإغلاق الكامل للحدود البرية مع البرازيل قبل يومين على الموعد الذي حدده المعارض خوان غوايدو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال مادورو خلال اجتماع مع القيادة العسكرية العليا: «قررت أن تبقى الحدود البرية مع البرازيل مغلقة كلياً حتى إشعار آخر».

يأتي هذا في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لن تتراجع عن خطة توصيل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا خلال الأسبوع الجاري، رغم معارضة مادورو.

وأصبحت المساعدات جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة وشخصيات المعارضة الفنزويلية التي تدعمها واشنطن.

وأعلن بومبيو أن المصالح الأمنية الأمريكية أصبحت على المحك في فنزويلا.