إيران تستفز العالم بمناورات بحرية

المصدر: طهران - وكالات

في خطوة استفزازية جديدة من النظام الإيراني، أعلنت طهران، أمس، أنها ستطلق مناوراتها البحرية (السنوية)، اعتباراً من اليوم الجمعة، ولثلاثة أيام، في منطقة شاسعة بين الخليج العربي والمحيط الهندي، بما يشمل طريقاً حساساً للشحن الدولي، كما أفاد التلفزيون الإيراني أمس.

وقال قائد القوة البحرية الأدميرال حسين خان زادي إن «المناورات ستجري في مياه مضيق هرمز وبحر عُمان وشمال المحيط الهندي في منطقة تغطي مليوني كلم مربع وتستمر لثلاثة أيام».

وأضاف أن هدف التدريبات تقييم «الأسلحة والمعدات وتدريب الكوادر البشرية» من أجل «الجهوزية لمعركة حقيقية».