مصرع 70 شخصاً بحريق ضخم في بنغلاديش

المصدر: دكا-وكالات

لقي نحو 70 شخصاً مصرعهم في حريق ضخم في دكا، التهم مباني سكنية، بها مخازن لمواد كيميائية سريعة الاشتعال، بحسب ما أعلنت السلطات البنغلاديشية.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني، علي أحمد، إن حصيلة القتلى ليست نهائية، و«عدد القتلى مرشّح للارتفاع»، وأن «عمليات البحث تتواصل».

وأضاف أنّ الحريق الذي اندلع في حي «شوق بازار»، الواقع في دكا القديمة، سببه على الأرجح أسطوانة غاز، وقد انتشر بسرعة في المبنى، بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء أنّ ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبانٍ مجاورة، تستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.

وقال «كان هناك اختناق مروري عندما اندلع الحريق. لذلك لم يستطع الناس الهرب» لا سيّما أن الشوارع ضيقة للغاية في هذا الجزء من العاصمة، والمباني ملتصقة ببعضها البعض.

بدوره، قال مساعد قائد شرطة العاصمة، إبراهيم خان، إنّ «من بين الضحايا هناك مارة، وأناس كانوا يتناولون الطعام في مطاعم مجاورة.

وبحسب مشاهد بثّتها قنوات التلفزة المحلية، فإنّ بوابة أحد المباني كانت مغلقة بقفل، ما منع مَن بداخلها من الفرار من ألسنة النيران. وقال حاجي عبد القادر.

وهو تاجر التهمت النيران متجره حين كان هو في صيدلية مجاورة يشتري دواء، ومع ذلك أصيب بجروح من جراء الحريق من ناحيته، قال مسؤول في مستشفى كلية الطب في دكا، إنّ الحريق أسفر أيضاً عن إصابة 45 شخصاً على الأقلّ بجروح، من بينهم أربعة حالتهم حرجة للغاية.