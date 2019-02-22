المصدر: واشنطن-وكالات

تخفيف

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الصارمة المفروضة على كوريا الشمالية، إذا فعلت «شيئاً جاداً» بشأن نزع السلاح النووي، وذلك قبل أسبوع من قمة ثانية تجمعه بزعيم الدولة كيم جونج أون.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أيضاً، إنه يتوقع الاجتماع مع كيم مرة أخرى، بعد قمتهما في هانوي في 27 و28 من فبراير الجاري.

وأضاف أنه لا يعتقد أن كوريا الشمالية تمانع في نزع السلاح النووي، برغم عدم تحقيق تقدم ملموس منذ أن التقى مع كيم أول مرة، في قمة أولى في سنغافورة في يونيو.».

نشر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعود لوزير العدل بيل بار، أن يقرر ما إذا كان ينبغي نشر نص تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبات تحقيق مولر في التدخل الروسي، وفي احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو، يشارف على نهايته، لكنه لم يعلن عن أي تاريخ لصدوره.

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن بار الذي عين بعدما أقال ترامب سلفه جيف سيشنز، قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق، ويرفع ملخصاً عن تقريره إلى الكونغرس.