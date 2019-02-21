ترامب: يعود لوزير العدل أن يحسم في مسألة نشر تقرير مولر

المصدر: البيان الإلكتروني

نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه عن مسؤولية نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وقال دونالد ترامب إن مسألة نشر التقرير يعود إلى وزير العدل، أو المدعي العام الأميركي، وليام بار، وهو من يقرر ما إذا كان ينبغي نشر نص تقرير مولر حول التدخل الروسي، وفق ما ذكرت فرانس برس.

ويشرف تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في تلك الانتخابات وفي احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو، على الانتهاء، غير أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لصدوره.

وتشر تقارير إعلامية إلى أن وليام بار، الذي عينه ترامب بعد إقالة سلفه جيف سيشنز، قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق ويرفع ملخصا عن تقريره على وجه السرعة إلى الكونغرس، غير أن مسألة نشر نصه للعامة، ما زالت غير واضحة.

وفي هذا الشأن، قال ترامب إن قرار نشر التقرير من عدمه يعود إلى بار، مع العلم أن الرئيس الأميركي كان قد ندد منذ شهور بهذا التحقيق، واعتبره حملة "مطاردة" سياسية تهدف إلى النيل منه.

ووصف الرئيس الأمريكي وزير العدل بأنه "رجل استثنائي يحترم فعليا هذا البلد ويحترم وزارة العدل"، بحسب فرانس برس.

يشار إلى أن بار كان قد تعهد خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير الماضي بحماية تحقيق مولر من أي تدخل سياسي، طارحا نفسه على أنه "مستقل".

ولم يلتزم بار بنشر نتائج التحقيق بالكامل، وذلك على الرغم من إصرار الديموقراطيين على ذلك.

وعلى الصعيد نفسه، يسعى المدعي الخاص مولر، الذي تولى التحقيق في مايو الماضي، لتحديد ما إذا كان ترامب أعاق سير القضاء بإقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الذي كان يمسك بهذا الملف قبله.

الجدير بالذكر أن هذا التحقيق أفضى إلى توجيه اتهامات لعدد من الأشخاص، وإلى إدانة معاونين مقربين من ترامب.