بوتين: على واشنطن التخلّي عن أوهام التفوّق على روسيا

المصدر: موسكو، بروكسل- وكالات

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قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمس: إن على الولايات المتحدة الأمريكية «التخلّي عن أوهام» تحقيق «التفوق العسكري المطلق»، ورد حلف «الناتو» بأن هذه التهديدات غير مقبواة.

وقال في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان في موسكو: إن رد روسيا «سوف يكون دائماً فعالاً وقوياً». وحذّر بوتين من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال عشر دقائق فقط، مضيفاً «هذا تهديد خطير للغاية لنا».

وقال «نحن مستعدون لإجراء مفاوضات بشأن قضية نزع السلاح، ولكننا لن نطرق باباً مغلقاً».وقال بوتين إن بلاده سترد على نشر أي أسلحة نووية قصيرة أو متوسطة المدى من جانب واشنطن في أوروبا ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.

وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن سباق تسلح جديد محتمل، قال بوتين إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازماً، مضيفاً أنه يتعين على صناع السياسة الأمريكيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.

وأضاف «من حقهم أن يفكروا كما يشاؤون، لكن هل يمكنهم الحساب؟ أنا متأكد من أنهم يستطيعون. دعوهم يحسبون سرعة ومدى أنظمة الصواريخ التي نطوّرها».

وتحظر معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي انسحبت منها واشنطن، على الطرفين نشر صواريخ تطلق من البر قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، ويثير انقضاؤها احتمال بدء سباق تسلح جديد بين واشنطن وموسكو.

لكن بوتين لم يعلن نشر صواريخ جديدة، وقال إن تمويل الأنظمة الجديدة يجب أن يكون من الأموال الموجودة فعلاً بالموازنة، وأعلن أن موسكو لن تنشر صواريخ برية جديدة في أوروبا أو أي مكان آخر إلا إذا فعلت واشنطن ذلك أولاً.وأوضح أنه مستعد على مضض للتصعيد إذا فعلت واشنطن ذلك، وأن روسيا تواصل بجد تطوير أسلحة وأنظمة صاروخية لضمان الاستعداد الجيد لمثل هذا الاحتمال.

وقال بوتين إن أي تحرك أمريكي لوضع صواريخ جديدة في أوروبا لن يترك لموسكو خياراً سوى الرد لأنه سيقلّل بشدة الوقت الذي تحتاجه الصواريخ الأمريكية لبلوغ روسيا. وقال «نعرف كيف نفعل هذا وسننفذ هذه الخطط على الفور، بمجرد تحول التهديدات المقابلة إلى واقع».

«الأطلسي» يرد

وفي بروكسل، اعتبر حلف شمال الأطلسي أن تهديدات بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب اراضي دول الحلف، «غير مقبولة». وقال نائب المتحدث باسم الحلف بيرس كازاليت إن «التصريحات الروسية التي تهدد باستهداف الحلفاء غير مقبولة. وندعو روسيا إلى التركيز على العودة إلى الالتزام بمعاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى».