مبعوث كوريا الشمالية لواشنطن يصل إلى هانوي غاندي

المصدر: هانوي، سيئول - وكالات

وصل مبعوث كوريا الشمالية الى الولايات المتحدة كيم هيوك شول أمس، الى هانوي برفقة وفد من بلاده تمهيداً للقمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع المقبل، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال مصدر ملاحي رفض الكشف عن اسمه إن «وفدا من الكوريين الشماليين وصل على متن رحلة قادمة من بكين». وشاهد مراسل فرانس برس كيم يدخل الى بيت ضيافة للحكومة الفيتنامية كان استضاف وفدا كوريا شماليا زار العاصمة الفيتنامية في نهاية الأسبوع الماضي للتحضير للقمة الثانية.

وسيلتقي كيم هيوك شول مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون في وقت لاحق هذا الأسبوع في هانوي للتحضير لقمة ترامب وكيم جونغ أون المرتقبة في 27 و 28 فبراير.

وسبق أن التقى كيم وبيغون في مطلع فبراير في بيونغ يانغ بهدف العمل على إحراز تقدم في مسألة «نزع كامل للأسلحة النووية وتحول العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتوصل الى سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وبعد أشهر من التهديدات والإهانات الشخصية، أطلق ترامب وكيم جونغ أون عملية تقارب بينهما في مطلع السنة الماضية.