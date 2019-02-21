نزوح عشرات الآلاف بسبب العنف في بوركينا فاسو

المصدر: واغا دوغو - د.ب.أ

كشف تقرير للأمم المتحدة أن تزايد العنف في بوركينا فاسو أدى إلى نزوح نحو 60 ألف شخص منذ بداية العام الحالي.

وأوضح التقرير، الذي نُشِرَ الثلاثاء أن هناك نحو 100 ألف لاجئ في داخل الدولة الواقعة غربي أفريقيا، وقال التقرير: «لأول مرة في تاريخ بوركينا فاسو يوجد حركات نزوح ولجوء جماعية في البلاد».

وأفادت بيانات للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بأن عدد لاجئي الداخل في بوركينا فاسو بلغ 40 ألف لاجئ، وتضاعف هذا العدد بحلول نهاية يناير الماضي.

وشهد شمال بوركينا فاسو أخيراً هجمات متكررة من قبل متطرفين استغلوا منطقة الساحل الأفريقي ومنطقة الحدود مع مالي والنيجر كمناطق يلوذون إليها.