مقتل 14 مدنياً بهجوم لـ«بوكو حرام» في نيجيريا

المصدر: لاغوس- أ.ف.ب

قتل ما لا يقل عن 14 عاملاً كانوا يجمعون الحطب في هجوم لجماعة "بوكو حرام" في شمال شرقي نيجيريا. وهاجم مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى فصيل أبو بكر الشكوي الاثنين، مدنيين كانوا يقومون بجمع الحطب في غابة كوشيبي على بعد نحو 10 كيلو مترات من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال باباكورا كولو أحد قادة الميليشيا «عثرنا على 14 جثة في موقع الهجوم وما زلنا نبحث عن أربع» لافتاً إلى أن الضحايا حاولوا الفرار وتعرضوا لإطلاق نار.

وقال محمد أشيك العنصر الآخر في الميليشيا: إن أربعة أشخاص لا يزالون مفقودين يرجح أنهم قتلوا في الهجوم. وتابع: إن «عمليات البحث صعبة لأن الجثث كانت موزعة على مساحة كبيرة من الغابة».