قتلى وجرحى من طالبان بغارات في أفغانستان

المصدر: فارياب أفغانستان - د.ب.أ

قُتل وأصيب 14 مسلّحاً على الأقل من حركة طالبان، من بينهم اثنان من القادة، خلال غارات جوية لسلاح الجو الأفغاني في إقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال في بيان أنه تم تنفيذ الغارات الجوية بمنطقة جارزيوان الثلاثاء.

وأضاف البيان أن طائرات «سوبر توكانوس إيه-29» التابعة لسلاح الجو الأفغاني نفذت أربع غارات جوية في قرية «علي آباد» صباح أمس، ما أسفر عن مقتل عشرة مسلحين وإصابة أربعة آخرين.

وذكر فيلق شاهين، 209 أن أحد قادة الجماعة، كان من بين هؤلاء القتلى، بينما أصيب قائد آخر بالجماعة بإصابات خطيرة.