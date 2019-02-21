هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أمريكية شرقي ألمانيا

المصدر: لايبتسيج - د.ب.أ

هبطت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، أمس، اضطرارياً في مطار لايبتسيج/هالة شرقي ألمانيا.

وأوضحت ناطقة باسم المطار أن الهبوط جاء بسبب مشكلات فنية طرأت على الطائرة، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء قوات الإطفاء إلى المطار، لكنها لم تضطر إلى التدخل.

وذكرت الناطقة أن فنياً على متن الطائرة تمكن من التغلب على المشكلات الفنية في غضون ساعات قليلة، وتمكنت الطائرة، وهي من طراز بوينج 747، من معاودة الإقلاع بعد ظهر أمس.

وسكبت الطائرة كيروسين قبل أن تهبط. وحسب المطار فإن هذا الإجراء معتاد لأن وزن الطائرة في هذه الحالة يكون ثقيلاً بشكل لا يتناسب مع عملية الهبوط.

وأكدت الناطقة أن الكيروسين جرى سكبه في منطقة غير مأهولة منوّه عنها في تعليمات السلامة.