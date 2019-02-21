الادعاء التركي يتهم 16 شخصاً بمحاولة الإطاحة بالحكومة

المصدر: إسطنبول - وكالات

طلب الادعاء التركي، أمس، السجن المؤبد لـ16 مشتبهاً بهم، بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا بتهم محاولة الإطاحة بالحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

ويتهم كافالا، المعتقل منذ أكثر من عام، بارتباطه بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013 ومحاولة الانقلاب في 2016.

وذكرت «الأناضول» أن مدعين أتراك اتهموا رسمياً، أمس، 16 شخصاً، بينهم الناشط الحقوقي البارز كافالا، بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

وتم توجيه الاتهام إلى كافالا، المحتجز قيد المحاكمة منذ 477 يوماً، وكذلك إلى جان دوندار - رئيس التحرير السابق لصحيفة «جمهوريت» اليومية العلمانية المنتقدة للحكومة، الذي هرب إلى ألمانيا في عام 2016 - والممثل محمد علي ألابورا، الموجود كذلك خارج البلاد.

وقد وجهت إليهم اتهامات لدورهم المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مايو 2013 بسبب خطة لإعادة تطوير متنزه جيزي في إسطنبول.

وسرعان ما انتشرت التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وكانت هناك مطالبات بالتنحي لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، رئيس البلاد حالياً.

ويسعى ممثلو الادعاء في إسطنبول للحصول على أحكام مشددة بالسجن المؤبد - تفرض فيها شروط سجن أشد صرامة - على جميع المشتبه بهم الستة عشر، وفقاً للائحة الاتهام الصادرة في 657 صفحة، حسبما أفادت

«الأناضول».