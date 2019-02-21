بنغلاديش : الداعشية البريطانية لا يحق لها الحصول على الجنسية

المصدر: (أ ف ب)

ذكرت وزارة خارجية بنغلاديش الأربعاء أن الشابة البريطانية التي انضمت إلى داعش في سوريا لا يحق لها الحصول على الجنسية البنغلاديشية، بعدما قررت الحكومة البريطانية إسقاط الجنسية عنها.

والثلاثاء، قررت السلطات في لندن سحب الجنسية من شميمة بيغوم التي توجهت إلى سوريا عام 2015 وتريد الآن العودة إلى بريطانيا بعدما انجبت طفلا في مخيم للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي.

وتعتقد وزارة الداخلية أنه يحق لها المطالبة بجنسية بنغلاديش الامر الذي يرفضه البلد الواقع في جنوب اسيا.

وافاد بيان لوزارة الخارجية في دكا أن "بنغلاديش تؤكد أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغلادشية. وهي مواطنة بريطانية بالمولد، ولم تقدم مطلقا طلبا لبنغلاديش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة".

وأضافت "كما يمكن الإشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغلاديش رغم ارتباطها العائلي. بالتالي ليس واردا السماح لها بدخول بنغلاديش".

وكان تسنيم اكونجي وهو محام من عائلة بيغوم قال في وقت سابق ان الفتاة من مواليد بريطانيا ولم يكن لديها جواز سفر بنغلاديشي.