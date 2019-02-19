كيف رد الجيش الفنزويلي على تهديدات ترامب؟

المصدر: الوكالات

أعلن الجيش الفنزويلي، اليوم الثلاثاء، أنه "في حالة تأهب" استعداداً لمواجهة أي خرق لحدود البلاد، وكرر تأكيد ولائه "الذي لا يتزعزع" للرئيس نيكولاس مادورو، بعد التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو، إن "الجيش سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود، لمواجهة أي خرق لسيادة الأراضي".

وجدد بادرينو التأكيد أن الجيش يدين بـ"الطاعة والخضوع والولاء الذي لا يتزعزع" للرئيس مادورو.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن القادة العسكريين في فنزويلا "سيخسرون كل شيء" في حال رفضوا الانضمام إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وقال الرئيس الأميركي أمام مناصريه في ميامي: "لدي رسالة لكل مسؤول يساعد في إبقاء (الرئيس نيكولاس) مادورو في منصبه. أنظار العالم بأسره مسلّطة عليكم اليوم، وكل يوم، وفي الأيام المقبلة".

وأضاف: "لا يمكنكم الاختباء من الخيار الذي يواجهكم، بين العفو الذي طرحه غوايدو أو خسارة كل شيء".