اعتقال 946 شخصاً في تركيا خلال أسبوع

المصدر: ■ إسطنبول - د.ب.أ

اعتقلت السلطات التركية، أمس، 29 شخصاً على خلفية ادعاءات بأن لهم صلة بالعقل المدبر لانقلاب يوليو 2016، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين خلال الأسبوع الماضي فقط إلى 946 شخصاً.

وتلقي تركيا باللائمة على الداعية فتح الله غولن وحركته في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016. وتصنف الحكومة التركية حركة غولن «منظمة إرهابية» واعتقلت آلاف الأشخاص بسبب مزاعم حول وجود صلة مع الحركة ومع غولن نفسه. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن المدعي العام أصدر يوم الثلاثاء الماضي فقط أوامر اعتقال بحق 1112 شخصاً للاشتباه بأن لهم صلة بغولن، وبينهم 768 اعتقلوا بالفعل.

وكانت حملة الاعتقالات الواسعة الأسبوع الماضي جزءاً من تحقيق في ادعاءات بحدوث تلاعب في اختبارات للشرطة في عام 2010. وقال المدعي العام إن أتباع غولن حصلوا على الأسئلة سلفاً. وقالت وزارة الداخلية التركية إن حوالي 52 ألف شخص اعتقلوا للاشتباه بأن لهم صلة بغولن خلال العام الماضي فقط.