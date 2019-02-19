غضب بريطاني إثر أمر إسباني للسفن التجارية بمغادرة جبل طارق

المصدر: ■ مدريد، لندن - وكالات

أمرت السلطات الإسبانية السفن التجارية الراسية في ميناء جبل طارق بالمغادرة. ووفقاً لوكالة أنباء «برس أسوسييشن» البريطانية، فقد وصفت سفينة حربية إسبانية، أول من أمس، مياه جبل طارق البريطانية «بالمياه الإقليمية الإسبانية»، حيث أمرت السفن التجارية الراسية في المنطقة بالمغادرة.

وذكرت الوكالة أن سفن البحرية الملكية البريطانية تم نشرها رداً على الحادث، وأن القوارب التي طُلب منها «مغادرة المياه الإقليمية الإسبانية» ظلت في الميناء وفقاً لتعليمات هيئة ميناء جبل طارق.

ونقلت وكالة الأنباء عن ناطق باسم حكومة الإقليم البريطاني قوله: «هناك قيمة مزعجة فقط لهذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون بالسيادة البريطانية التي لا شك فيها على المياه المحيطة بجبل طارق كما يعترف بها العالم كله في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

ويعتبر إقليم جبل طارق، قطعة صغيرة من الأرض على الطرف الجنوبي من إسبانيا وتحت السيطرة البريطانية منذ 300 سنة، محور خلاف كبير بين لندن ومدريد.

ونقل عن الناطق قوله: «يبدو أنه ما زال هناك البعض في البحرية الإسبانية الذين يعتقدون أن بإمكانهم انتهاك القانون الدولي».