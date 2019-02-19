العقوبات الأمريكية تؤخر مشروع طائرة «إم ـ سي 21» الروسية

المصدر: ■ موسكو - أ.ف.ب

تأخر مشروع بدء إنتاج طائرة «ام-سي21» الروسية المدنية للرحلات المتوسطة التي كانت تأمل روسيا في أن تنعش قطاع الطيران المدني لديها، مدة عام بسبب العقوبات الأمريكية، وفق ما أعلن رئيس شركة روستك أمس.

وقال سيرغي تشيميزوف لوكالات الأنباء الروسية «نظراً لتوقف الأمريكيين عن توريد المواد المركبة، قررنا الاعتماد على مواد نقوم نحن بإنتاجها». وأضاف أن «تاريخ بدء الإنتاج التجاري للطائرة تأخر قليلاً» إلى أواخر 2020 بدلاً من نهاية 2019.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في سبتمبر الماضي على شركات روسية مشاركة في صنع الطائرة التي تقول واشنطن إنها تعمل «ضد الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية». واستهدفت شركة روستك ورئيسها تشيميزوف خصوصاً بمجموعة منفصلة من العقوبات. وكانت روسيا كشفت عن النموذج الأولي لطائرة ام سي-21 عام 2016، وقالت إنها ستدخل الخدمة في أواخر 2018.