استقالة 7 نواب عماليين احتجاجاً على موقف زعيم الحزب من «بريكست»

المصدر: ■ لندن - وكالات

استقال سبعة سياسيين من حزب العمال البريطاني، احتجاجاً على موقف زعيم الحزب، جيريمي كوربين، من خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إضافة إلى موقف الحزب من معاداة السامية والتنمر داخله.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء التي أوردت النبأ، أمس، أن استقالة النواب السبعة تأتي في الوقت الذي بدأت فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي حملة دبلوماسية، في محاولة لإنقاذ اتفاقيتها الخاصة بالبريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بلندن، أمس، قالت لوسيانا بيرجر، إحدى النواب السبعة - وهم كريس ليزلي، وأنجيلا سميث، وجافين شوكير، ومايك جيبس، وآن كوفي، وتشوكا أومونا، إضافة إلى بيرجر - إنهم سيؤسسون «مجموعة مستقلة» في مجلس العموم البريطاني.

وقد دعا النواب السبعة إلى عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن استقالتهم من الحزب المعارض.

كما تأتي الاستقالة بعد أيام من إعلان الشرطة البريطانية أنها أجرت تحقيقاً بشأن مزاعم ارتكاب جرائم كراهية معادية للسامية من جانب أعضاء في حزب العمال. ويشار إلى أن المزاعم بشأن معاداة السامية داخل حزب العمال قائمة منذ عدة سنوات.

وفاة فلين

أعلن جيريمي كوربين، أن بول فلين، العضو المخضرم بمجلس العموم والمنتمي للحزب، توفي عن عمر 84 عاماً. وقال كوربين في تغريدة على تويتر: «أنا حزين للغاية لرحيل صديقي العزيز بول فلين». ووصف فلين بأنه «مفكر مستقل».