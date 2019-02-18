احتجاز رئيس المالديف السابق في قضية تبييض أموال

المصدر: د ب ا

ذكر مسؤول قضائي بالمالديف أن محكمة قررت اليوم الاثنين الإبقاء على الرئيس السابق عبد الله يمين رهن الاحتجاز لحين انتهاء جلسة الاستماع الخاصة بتبييض الأموال المرفوعة ضده.

وقضت المحكمة لصالح صفقة التماس من ممثلي الادعاء بالإبقاء على يمين في الحجز على أساس أنه قد يؤثر على الشهود والأدلة ضده.

ويواجه يمين اتهامات بالحصول على نحو 5ر1 مليون دولار بشكل غير شرعي قبل خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية والتي خسرها.

وقامت المحكمة الجنائية بتجميد الحساب المصرفي المحلي ليمين مع التحقيق في أصوله الأخرى.

ونفى يمين المزاعم بالحصول على الأموال بشكل غير شرعي وقال إنها كانت في إطار أموال مخصصة لحملته الانتخابية.

وتكبد الرئيس السابق هزيمة غير متوقعة أمام إبراهيم محمد صليح في انتخابات سبتمبر.