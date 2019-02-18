كينيا تطرد سفير الصومال وتستدعي سفيرها

المصدر: نيروبي - وكالات

استدعت كينيا سفيرها لدى الصومال، لوكاس تومبو، وطالبت سفير الصومال لديها، محمد نور ترسن، بمغادرة البلاد بسبب نزاع على مناطق التنقيب عن النفط.

واتهمت الحكومة الكينية الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية والخلافات السياسية من خلال بيع حقول نفطية في المناطق المتنازع عليها بين الدولتين في المزاد.

وأوضحت وزارة الخارجية الكينية، أمس، أن استدعاء سفيرها في الصومال جاء إثر «طرح الحكومة الصومالية عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الكينية، الواقعة على الحدود مع الصومال»، وهي منطقة متنازع عليها بين الطرفين. ووصفت الخارجية الكينية الخطوة الصومالية بـ«المؤسفة والفاضحة»، مؤكدة أنها طالبت السفير الصومالي محمود أحمد ترسن بمغادرة البلاد دون تحديد مهلة زمنية لعودته.