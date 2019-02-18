ميشيل أوباما: أنا نجمة حقيقية!

يبدو أن السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، مثل غيرها، غير محصنة ضد المضايقات التي يمارسها الأهل على أبنائهم من حين لآخر.

أخيراً، فاجأت ميشيل المشاهدين بظهورها المفاجئ في حفل جوائز غرامي، بما في ذلك والدتها ماريان روبنسون، التي تبادلت معها الرسائل على «انستغرام». وقد قررت ميشيل أوباما نشر دردشتها مع والدتها وكتابة: «عندما لا تعتقد والدتك أنك من المشاهير الحقيقيين. اليوم في فونيكس، أشارك النص الذي وصلني من أمي، وشعرت بضرورة مشاركته معكم جميعاً». وفي الرسائل المتبادلة، تضحك الوالدة من ابنتها وتسألها ما إذا كانت التقت بأي من «النجوم الحقيقيين»:

روبنسون: «أظن أنك كنت محط إعجاب في حفل الغرامي».

ميشيل: «أنا أجلس هنا مع فاليري، وهذا الكلام نموذج عنك، هل شاهدت الحفل؟!».

روبنسون: «شاهدته لأن غريسي اتصلت بي. هل التقيت بأي من النجوم الحقيقيين، أم أنك ركضت مباشرة بعد الانتهاء».

ميشيل: «أخبرتك أنني سأكون في الحفل».

لتعترض والدتها قائلة: «لا لم تفعلي. كنت تذكرت هذا على الرغم من أنني لا أتذكر كثيراً من الأشياء»، فترد ميشيل: «اعتقدت أنني أخبرتك..وبالمناسبة، أنا نجمة حقيقية».