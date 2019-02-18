فيديو مبهر لوزير هندي

تعرض وزير السكك الحديدية الهندي بيوش غويال للسخرية، أخيراً، لمشاركته شريط فيديو لأول قطار سريع يتم بناؤه محلياً في البلاد، باستخدام لقطات تم تسريعها إلى ضعف سرعتها العادية.

وأفادت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الوزير غويال نشر فيديو عن القطار السريع «فاندي بهارات» على موقعي تويتر وفيسبوك أخيراً، كان قد تم تعديله، حسبما أفاد موقع «ألت نيوز» الهندي، وهو موقع إلكتروني متخصص في فضح زيف القصص الإخبارية والشائعات في الوسائل الاجتماعية.

وأفاد المطلعون على صفحة «تراين سبوترز» أن اللقطات تم تصويرها في ديسمبر، مع مضاعفة سرعة القطار الذي يعد أسرع قطار في الهند، وكان من المتوقع أن يقوم برحلته الأولى بالركاب من دلهي إلى مدينة فاراناسي.

وكتب غويال واصفاً القطار: «إنه عصفور.. إنه طائرة.. انظروا إلى أول قطار نصف سريع للهند تم بناؤه تحت مبادرة «مصنوع في الهند»، قطار «فاندي بهارات» السريع يمر بسرعة البرق».

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها أبرز وزراء الحزب الحاكم في مشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في أغسطس 2017، شارك صورة عن طريق سريع مضاء بصفوف من مصابيح «الليد» متفاخراً بنجاح الحكومة في إضاءة الطرق، ليتبين سريعاً أن الصورة كانت لشارع في روسيا.