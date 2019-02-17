5 قتلى بإطلاق نار في ولاية إيلينوي الأمريكية

المصدر: شيكاغو - رويترز

أعلنت السلطات أن مسلحاً أطلق النار، أول من أمس، في مستودع منشأة صناعية بمدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية بعد تسريحه على الأرجح من وظيفته هناك، فقتل خمسة من زملائه في العمل وأصاب خمسة من ضباط الشرطة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه فترديه قتيلاً.

وقالت كريستين زيمان قائدة شرطة أورورا، إن المسلح ويدعى جاري مارتن (45 عاماً) عمل لشركة هنري برات لمدة 15 عاماً قبل الحادث الذي وقع في مستودع الشركة المترامي الأطراف في أورورا التي تبعد 65 كيلو متراً غربي شيكاغو.

وقالت زيمان في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية، إنها ليست لديها أي معلومات في الوقت الراهن عما إذا كان المسلح لديه سجل إجرامي، بيد أن السجلات العامة أوضحت أن مارتن أدين في عام 1995 بارتكاب هجوم عنيف في مسيسيبي.

ويمثل الهجوم أحدث واقعة عنف باستخدام سلاح ناري في بلد أصبحت فيه حوادث القتل الجماعي شائعة. وجاء الحادث بعد يوم من حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل 17 شخصاً على يد مسلح في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

وقالت زيمان للصحفيين إن ضباط الشرطة الخمسة الذين أصيبوا بنيران المسلح وموظفاً سادساً أصيب في الواقعة أيضاً، يخضعون للعلاج في مستشفيات محلية ومن المتوقع بقاؤهم على قيد الحياة.