دعوى قضائية ضد قرار «طوارئ» ترامب

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

واجهت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة، أول من أمس، مع تقدم منظمة بدعوى قضائية ضد حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها لتأمين تمويل للجدار الحدودي.

وقالت منظمة «بابليك سيتيزن» التقدمية غير الربحية في بيان إنها رفعت الدعوى في محكمة اتحادية في واشنطن بالنيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس و«فرونتيرا اودوبون سوسيتي»، وهي محمية طبيعية في وادي ريو جراندي.

وأكدت «بابليك سيتيزن»: «لقد قاضينا ترامب بسبب حالة الطوارئ الزائفة التي أعلنها».

وأضافت: «إذا نجح ترامب في ذلك، فلا يمكن أن نعرف ما حالة الطوارئ المصطنعة المقبلة، ومن الذين سيتعرضون للاستهداف، وما سلطات الطوارئ التي سيتم الإعلان عنها.. نرفض هذا الانحدار إلى الحكم الاستبدادي».