كيم جونغ أون يسبق قمته مع ترامب بزيارة إلى فيتنام

المصدر: هانوي - رويترز

أعلنت ثلاثة مصادر أمس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيصل فيتنام 25 فبراير الجاري قبل قمة ثانية مزمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيلتقي ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية في 27 و 28 فبراير لعقد ثاني قمة بينهما منذ أول اجتماع تاريخي بين الزعيمين في يونيو الماضي.

وقالت المصادر المطلعة بشكل مباشر على جدول أعمال كيم إن الزعيم الكوري الشمالي سيجتمع مع مسؤولين فيتناميين لدى وصوله إلى هانوي. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائهم، مشيرين إلى الحساسية والسرية المحيطة بتحركات الزعيم الكوري.

وقال أحد المصادر إن كيم سيزور قاعدة باك نينه الصناعية الفيتنامية وبلدة هاي فونغ الساحلية الصناعية.

وأوضح مصدر آخر أن الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم نجوين بو ترونج سيجتمعان مع كيم قبل زيارة مزمعة سيقوم بها ترونغ لدولة لاوس المجاورة.