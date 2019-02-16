200 ألف متظاهر في برشلونة احتجاجاً على محاكمة انفصاليي كاتالونيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة أن نحو 200 ألف شخص شاركوا السبت في برشلونة في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصا من القادة المتهمين بمحاولة فصل كاتالونيا عن اسبانيا في أكتوبر 2017.

من جهتها، قدرت متكلمة خاطبت الجمع، عدد المشاركين في التظاهرة بنصف مليون شخص، ساروا خلف لافتة كتب عليها "حق تقرير المصير ليس جريمة".

ودعت الى التظاهرة أحزاب وجمعيات إنفصالية.

وحمل المتظاهرون العلم الانفصالي الكاتالوني الازرق والاحمر والاصفر، إضافة الى لافتات كتب عليها "الحرية للأسرى السياسيين".

ويمثل أمام القضاء منذ الثلاثاء في مدريد 12 مسؤولا انفصاليا بتهمة محاولة فصل كاتالونيا عن اسبانيا في أكتوبر 2017، إضافة الى تهم اخرى مثل التمرد واختلاس اموال وعصيان.

وبعدما نظموا في الاول من أكتوبر 2017 استفتاء حول حق تقرير المصير منعه القضاء، أعلن الانفصاليون الكاتالونيون في السابع والعشرين من الشهر نفسه جمهوية كاتالونيا المستقلة، ما أدخل اسبانيا في أسوأ ازمة سياسية منذ نهاية حكم الديكتاتورية مع فرانكو.

وفي حين تؤكد النيابة العامة الاسبانية أن الانفصاليين ارتكبوا اعمال عنف، فإن القادة الانفصاليين يردون بالقول إن الشرطة هي التي قامت بأعمال عنف يوم الاستفتاء، وان الصور شاهد على ذلك.

ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة نحو ثلاثة اشهر، على أن يصدر الحكم قبل يوليو المقبل.