وزير جديد للخارجية في اليونان

المصدر: أثينا ـ د.ب.أ

عيّن أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني اليساري جيورجيوس كاتروجالوس وزيراً جديداً للخارجية، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة ديميتريس تسانكوبولوس أمس.

وكاتروجالوس (55 عاماً)، خبير قانوني وأستاذ جامعي في مدينة كوموتيني شرقي اليونان.

وشغل كاتروجالوس عضوية البرلمان الأوروبي بين 2014 ـ 2015، ممثلاً لتحالف «سيريزا» الذي ينتمي إليه تسيبراس. ومن المقرر أن يؤدي كاتروجالوس اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل.

ويحلّ كاتروجالوس مكان سلفه نيكوس كوتزيا الذي استقال من منصبه في أكتوبر الماضي، وسط خلاف في الائتلاف الحاكم بشأن الاتفاق الذي سمح لمقدونيا الجارة الشمالية لليونان، بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن أعادت تسمية نفسها «مقدونيا الشمالية».