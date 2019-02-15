رئيس وزراء إسبانيا يدعو لانتخابات مبكرة

المصدر: وكالات

دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث اليوم الجمعة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 28 أبريل مما يمهد الطريق أمام حالة من عدم اليقين قد تستمر شهورا في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث يشهد المناخ السياسي انقساما متزايدا.

ودعا سانتشيث إلى الانتخابات بعد أن صوت البرلمان ضد مشروع الميزانية الذي قدمته حكومة الأقلية التي يرأسها.

وشكل سانتشيث الحكومة قبل أكثر قليلا من ثمانية أشهر.

ووفقا لاستطلاعات الرأي لن يفوز أي حزب بمفرده بما يكفي من الأصوات لتشكيل الحكومة، مما يشير إلى أن مسألة تشكيل حكومة ائتلافية ستحتاج مفاوضات مطولة بين ثلاثة أحزاب أو أكثر ومن المحتمل أن تشمل حزب (بوكس) اليميني المتطرف.