توقيف 4 أشخاص للتحقيق في انهيار مبنى سكني في إسطنبول

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

أوقف أربعة أشخاص، أمس، في إطار التحقيق في انهيار مبنى سكني الأسبوع الماضي قتل 21 شخصاً في إسطنبول، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التركية «دوغان». وأوقف المسؤول عن المشروع السكني والمسؤول التقني ومحقّقة مكلّفة بالتحقق من تطبيق معايير السلامة ومهندس مدني، لتسببهم بموت آخرين نتيجة الإهمال.

ولقي 21 شخصاً حتفهم وجُرح 14 آخرون في انهيار المبنى المؤلف من ستة طوابق في السادس من فبراير. ويقع المبنى في حيّ كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة. وتبيّن هذه المأساة الوضع الهش لبعض المباني السكنية في إسطنبول، مع وقوع عدة حوادث مماثلة في السنوات الماضية.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الطوابق الثلاثة الأخيرة من المبنى بنيت بدون تفويض قانوني، وهي ممارسة شائعة في إسطنبول المدينة الضخمة والمترامية الأطراف، والتي يبلغ عدد سكانها 15 مليون شخص.