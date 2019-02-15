معارضون إيرانيون على «تويتر»: وارسو.. قولي لا للملالي

المصدر: وارسو - وكالات

دشن معارضون إيرانيون وسم «وارسو قولي لا للملالي» على موقع «تويتر»، بالتزامن مع المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي بدأ أعماله في العاصمة البولندية، أمس.

ورصد موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري انتشار الوسم «الهاشتاغ» على صفحات آلاف الإيرانيين، الذين دعوا إلى زيادة الضغط من أجل إسقاط نظام الملالي الذي يحكم البلاد منذ 40 عاماً.

ومعلقاً على صورة لسيدة إيرانية تدفع عربة قمامة، كتب برفيز خازاي مغرداً: «بينما يهدر النظام الإيراني المليارات على الصواريخ الباليستية في سوريا والعراق واليمن ولبنان، ملايين من السيدات الشابات يعشن على القمامة مثل تلك السيدة». وعبرت سيدة إيرانية في حساب باسم @mfreeiran عن تضامنها مع ضحايـا النظام الإيراني، ومع أبناء جيلهـا الذيـن يتوقــون إلــى الحريــة.

إجراء جاد

ودعا حساب باسم «صدا» المجتمعين في المؤتمر إلى اتخاذ «إجراء جاد»، قائلاً: «إذا أردتم السلام والأمن في المنطقة، فعليكم مساعدة الشعب الإيراني وإطاحة هذا النظام القمعي». ورغم محاولة الولايات المتحدة خفض سقف التوقعات الكبيرة من المؤتمر حيال إيران، بالقول إنه سيركز على ملفات عديدة وليس إيران فقط، فقد عقدت المعارضة الإيرانية آمالا كبيرة على هذا التحرك الدولي الأول من نوعه في عقود.

إسقاط النظام

ويوم الأربعاء، احتشد المئات من أنصار المعارضة الإيرانية بجوار الملعب الوطني في وارسو، الذي يحتضن المؤتمر الدولي، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني.

ويأتي التحرك بعد يوم من كلمة متلفزة لزعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، دعت فيها المجتمعين في مؤتمر وارسو إلى العمل من أجل تغيير نظام الملالي في طهران، عبر الاعتراف الدولي بالمقاومة الإيرانية وتشديد العقوبات على الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية لهذا النظام، وإحالة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب إلى الهيئات الدولية.