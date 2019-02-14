قائد أمريكي يستبعد تخلّي كوريا الشمالية عن «النووي»

المصدر: سول - وكالات

استبعد قائد عسكري أمريكي كبير أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية أو قدراتها الإنتاجية، وقال إنها قد تسعى للتفاوض على نزع السلاح النووي بشكل جزئي مقابل تنازلات دولية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

جاء هذا التقييم في بيان مكتوب للأدميرال، فيليب ديفيدسون، قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطيْن الهندي والهادئ، قدّمه إلى جلسة عقدتها الثلاثاء لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأوضح ديفيدسون أن هذا الرأي يتماشى مع تقييمات وكالات المخابرات الأمريكية، كما أشار إلى أن التوترات مع كوريا الشمالية قد تراجعت، وأنه تم إحراز تقدم كبير خلال العام الماضي، لكن القضية النووية لكوريا الشمالية ستبقى التحدي الأكثر إلحاحاً للولايات المتحدة حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل.

كما وصف القائد العسكري الأمريكي القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة في يونيو الماضي بأنها «علامة بارزة»، وأعرب عن تفاؤله بنتائج القمة الثانية القادمة المقررة في 27 و28 من فبراير الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي.