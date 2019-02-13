النواب الروس يؤيدون مشروع قانون لعزل الإنترنت

المصدر: موسكو- أ ف ب

أيد النواب الروس، أمس، مشروع قانون قد يؤدي إلى قطع الإنترنت في البلاد عن الخوادم في الخارج، في تحرك يشير منتقدوه إلى أنه يشكّل خطوة باتجاه تشديد الرقابة ولربما عزل الشبكة على غرار الوضع في كوريا الشمالية.

وصوّت 334 من أعضاء مجلس النواب «الدوما» لصالح مشروع القانون في القراءة الأولى، بينما عارضه 47. وذكر العديد من النواب المنتمين للأحزاب، التي تشكل أقلية في المجلس، أن المشروع عالي التكلفة، مشيرين إلى أنه لم يُصغ من قبل خبراء.

ويصرّ واضعو مشروع القانون على أن على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية بلاده الجديدة المتعلقة بمجال الأمن المعلوماتي العام الماضي.

وتؤكد الجهات التي تقف وراء مشروع القانون أن الهدف هو خلق آلية دفاعية لضمان استقرار مهام شبكات الإنترنت في روسيا على المدى الطويل، في حال اتخذت الولايات المتحدة أي تحرك إلكتروني لتهديدها. ويقترح القانون إنشاء مركز لضمان توجيه حركة الإنترنت وضبطها، ويُلزم مزودي خدمات الإنترنت بفرض إجراءات تقنية للصمود أمام التهديدات المحدقة.