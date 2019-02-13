إضراب يوقف الرحلات الجوية في بلجيكا

المصدر: بروكسل - أ ف ب

من المقرّر إغلاق المجال الجوي البلجيكي، اليوم، أمام جميع الرحلات المحلقة دون ثمانية آلاف متر، بسبب إضراب عام يتوقع أن يشل البلد الأوروبي

. ومع عدم وضوح عدد المراقبين الجويين الذين سيلتزمون الإضراب، ذكرت وكالة «سكايز» لمراقبة الحركة الجوية أنها مضطرة إلى منع حركة الطائرات من مساء الثلاثاء حتى مساء اليوم الأربعاء.

وصرح دومينيك ديهايني، الناطق باسم الوكالة، بأنه لن يسمح لأي طائرة تحلق فوق البلاد على ارتفاع دون ثمانية آلاف متر، وهو المجال الذي تتحكم فيه «سكايز».

وأضاف أنه سيتم السماح فقط بالرحلات الحكومية والعسكرية والرحلات الطارئة. وسيتولى مركز في مدينة ماسترخت الهولندية مراقبة الطائرات التي تحلق فوق الأجواء البلجيكية على ارتفاع أعلى من 8000 متر. ولم تتمكن سكايز من تحديد عدد الرحلات أو عدد المسافرين الذين سيتضررون من الإضراب.