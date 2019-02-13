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قال مسؤولون، إن مسلحين من حركة طالبان فتحوا النار على سيارة شرطة وقتلوا أربعة ضباط في شمال غرب باكستان، أمس، وذلك في منطقة شهدت أعمال عنف للمتطرفين في السابق لكن جرى تطهيرها بعد حملات نفذها الجيش.

وأعلنت جماعة حزب الأحرار، وهي جماعة منشقة عن حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة ديرة إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خوا. وهذا أول هجوم كبير يقع في المنطقة منذ مقتل مرشح سياسي في تفجير انتحاري. ديرة إسماعيل خان - رويترز

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أعلنت سلطات سكك الحديد الفرنسية، أمس، بدء تحقيقات في أسباب وقوع حادث تصادم نادر بين عربتي ترام في إحدى ضواحي باريس أدى إلى جرح 12 شخصا أحدهم جروحه بالغة. ووقع الحادث في إيسي-لي-مولينو جنوب غرب العاصمة. وقال ناطق باسم الشركة المشغلة لسكك الحديد في باريس آر.إيه.تي.بي، إنّ العربتين اصطدمتا وكان على متنيهما ركاب.

وأضاف: «يبدو أن العربة الأمامية كانت متوقفة وارتطمت بها العربة الأخرى من الجهة الخلفية" مما تسبب في خروج الترام الأمامي عن مساره». باريس - أ.ف.ب