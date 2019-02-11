كوريا الجنوبية تعتزم التباحث مع ترامب بشأن لقائه مع كيم أون

المصدر: سيئول - د.ب.أ

أعلن الناطق باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كيم وي-كيوم، أمس، أن الرئيس مون جاي-إن يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب بشأن لقاء ترامب المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في الفترة من 27 إلى 28 فبراير في العاصمة الفيتنامية هانوي، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.

من المتوقع أن تجري المناقشات بين مون وترامب عبر الهاتف. وقال الناطق كيم، «سنعلن التفاصيل بمجرد اكتمال الاستعدادات». وأضاف أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا ستعقد محادثات مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو.

وسبق أن عقد المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون الجولة الأولى من مفاوضات ما قبل القمة مع نظيره الكوري الشمالي، كيم هيوك-تشول، خلال زيارته إلى بيونج يانج التي استمرت ثلاثة أيام من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين. واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر قبل القمة.