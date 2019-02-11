طالبان ترفض عرض غني فتح مكتب لها في أفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني على طالبان، أمس، إمكانية فتح مكتب لها في أفغانستان، لكن الحركة سارعت برفض العرض وبدت مصممة على إبقاء الحكومة بعيداً عن محادثات السلام.

وحذر غني من إصرار طالبان على إبعاد حكومته عن المفاوضات مع الولايات المتحدة ومنعها من حضور محادثات في الآونة الأخيرة مع سياسيين من المعارضة الأفغانية في موسكو. وكرر الرئيس الأفغاني عروضاً سابقة بمنح الحركة مقراً رسمياً آمناً لدعم أي جهود دبلوماسية بين الجانبين في المستقبل.

وقال غني لدى زيارته لإقليم ننكرهار، أحد بؤر التوتر الذي يشهد أعمال عنف من جانب المتمردين والواقع على الحدود مع باكستان: «إذا أرادت طالبان مكتباً سأمنحهم إياه غداً في كابول أو ننكرهار أو قندهار». وأضاف: «سنتوصل إلى سلام دائم ومشرف للبلد».

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وأكد مسؤولو طالبان في موسكو الأسبوع الماضي أهمية وجود مكتب رسمي للحركة ضمن مجموعة من المطالب التي تضمنت رفع عقوبات الغرب عليها، وإلغاء القيود على سفر أعضائها، وإطلاق سراح سجناء، وإنهاء «الدعاية» المناهضة للحركة.

وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين إن التركيز كان على الاعتراف الدولي بمقر الحركة الحالي. وأضاف أن غني يحاول بعرضه الأحدث الإضرار بمساعي السلام. ومن المقرر أن يجري مفاوضو طالبان جولة جديدة من المحادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص للسلام زلماي خليل زاد يوم 25 فبراير.