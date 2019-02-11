أنباء عن انهيار مفاوضات الكونغرس بشأن تمويل الجدار

أفادت مصادر أمريكية مطلعة بأن مفاوضات تجنب إغلاق حكومي جزئي ثانٍ بسبب تمويل جدار حدودي قد انهارت، أول من أمس، مع توقف الجمهوريين والديمقراطيين عن إجراء اتصالات بينهما في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، أمس، عن أحد المطلعين على سير المفاوضات، أن النقطة الشائكة الأحدث يبدو أنها تتعلق بالمطالب الخاصة بتقليص الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز الحدودية التي تديرها سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، إن الإغلاق ليس الخيار الأكثر احتمالاً لكنه «لا يمكن استبعاده على الإطلاق». واشنطن - د ب أ