بولندا تشتري قاذفات صواريخ أمريكية بـ414 مليون دولار

المصدر: وارسو - أ.ف.ب

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن بولندا ستوقع، بعد غدٍ (الأربعاء)، مع الولايات المتحدة عقد شراء قاذفات صواريخ محمولة من طراز «هيمارس» بقيمة 414 مليون دولار (365 مليون يورو). وصرّح الوزير للصحافيين، أن العقد الذي يشمل عشرين قاذفة صواريخ محمولة على شاحنات مع ذخائر، «سيرفع بشكل كبير قدرات الجيش البولندي العسكرية».

وقاذفات الصواريخ التي يراوح مداها بين 70 و300 كيلومتر، تصنّعها الشركة الأمريكية العملاقة «لوكهيد مارتن» ويُفترض أن تُسلم لبولندا بحلول العام 2023. وتستخدم الولايات المتحدة و18 دولة أخرى منظومة «هيمارس».

واشترت بولندا مطلع العام 2018 منظومة «باتريوت» الأمريكية المضادة للصواريخ لتعزيز نظامها الدفاعي الجوي، مقابل 4,75 مليارات دولار .