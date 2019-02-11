سفير واشنطن لدى ألمانيا يحذر أوروبا من الالتفاف على العقوبات الإيرانية

المصدر: برلين - د ب أ

قال ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، في تصريح لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، إن آلية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المساعدة في تسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية تمثل عدم احترام لسياسات واشنطن ومسار غير ملائم للعمل.

وقال غرينيل في تصريحات نشرت، أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم العقوبات لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات ومنعها من تطوير أسلحة نووية ومن تطوير برنامجها الصاروخي.

ووصف التحرك الأوروبي بأنه «تحدّ سافر»، وشدد على أن «الالتفاف على العقوبات الأمريكية ليس أمراً حكيماً». وأضاف: «بشكل عام، أعتقد أن الأمريكيين والأوروبيين لديهم نفس الأهداف فيما يتعلق بإيران، وبينما نتفق على الأهداف، فإننا نختلف في التكتيكات التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف».

علاقات

وأقر غرينيل بأن أسلوبه «قوي»، لكنه قال للصحيفة إن هذا «يساعد في إصلاح العلاقات ويجعلها أعمق وأقوى». وقال إن من يعتقدون أن العلاقات عبر المحيط الأطلسي في أزمة «يغفلون عن نقطة شديدة الأهمية، نحن في الواقع نعمّق علاقاتنا بالاعتراف بأنها بحاجة إلى الإصلاح في بعض جوانبها». وأضاف: «إذا تبنيت وجهة نظر قاطعة أسود أو أبيض بهذا الشأن والاعتقاد بأن الأمور إما جيدة كلياً أو سيئة كلياً، فأنت تتجاهل الأمور الجلية. إذا ما كنت تهتم بشيء ما، فإنك تواجه المشكلات بكل وضوح. أما إذا كنت لا تكترث بما فيه الكفاية، فإنك تتجاهلها حتى تفتر العلاقات».