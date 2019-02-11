العثور على شبيه ترودو

كشف برنامج للمواهب الأفغانية عن هوية مشارك غريب هو عبد السلام مفتون، الذي يحمل شبهاً كبيراً لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الأمر الذي حوله بين ليلة وضحاها إلى أبرز المشاهير على الإطلاق في بلاده.

ويأمل مفتون البالغ من العمر 29 عاماً، والآتي من قرية نائية فقيرة في ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان، أن يكسبه هذا التشبيه بأحد أكثر قادة العالم وسامة بمزيد من أصوات المؤيدين للفوز بمسابقة محبوب أفغانستان.

وعلّق مفتون بابتسامة تظهر سنّين أماميين ملبسين بطبقة من الذهب: «لقد نسي الناس اسمي الحقيقي وصاروا ينادونني باسم «جاستن ترودو»، علماً أني لم أكن أعرف عنه شيئاً حتى رأيت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد عزز هذا التشابه فرص فوزي بنسبة 50%».

وقد حظي نشر صورتين متقابلتين لمفتون وهو يعتمر القبعة المفضلة لرجال شمالي أفغانستان وترودو ببدلته الرسمية سيلاً من التعليقات عبر موقع «فيسبوك». ونشر أحد رواد الموقع تعليقاً يقول: «توأم ترودو المفقود».

ولفت مفتون أنظار الحكام في المسابقة بعد أن أشار الموسيقي الكندي الأفغاني الأصل قيس ألفت لمدى التشابه بالقول: «إنه يشبه رئيس وزرائي، ويتمتع بصوت جميل جداً.. يمكن لهذا الشاب أن يكون جاستن بيبر المقبل».