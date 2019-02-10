المؤبّد لقاتل المصلين في كيبيك

المصدر: كيبيك - أ.ف.ب

أصدرت محكمة في كيبيك حكماً بالسجن المؤبّد على ألا تقلّ مدّته عن 40 عاماً، بحق كندي أدين بقتل ستة مصلّين في مسجد كيبيك في يناير2017.

وطالبت النيابة العامة بأن تكون مدة السجن 150 عاماً لتشكل رادعاً، لكن القاضي فرنسوا هويو اعتبر هذا الطلب «غير منطقي».

ولكن القاضي شدد أيضاً في حكمه على أنّ الجاني ألكسندر بيسونيت، البالغ اليوم 29 عاماً، تحرّك «بدافع الحقد الدفين إزاء المهاجرين المسلمين». وقال: «قتلت ستة من مواطنيك كان ذنبهم الوحيد أنهم مختلفون عنك». وأضاف أن «كراهيتك وعنصريتك دمرت حياتهم وحياتك وحياة والديك»، و«الجريمة التي ارتكبتها تستحق أكبر إدانة». وقال القاضي أيضاً إن بيسونيت، الذي كان طالباً جامعياً عندما نفذ هجومه، تأثر على ما يبدو بأفكار قومية تؤكد تفوّق البيض.