إليزابيث وارين تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين أنها ستترشح لانتخابات الرئاسة، لتضيف مدافعة شرسة عن الشعبوية الاقتصادية إلى القائمة التي تعج بالفعل بالديمقراطيين المتنافسين على الرئاسة في عام 2020.

وقد تكون وارين، وهي أستاذة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد أصبحت عضواً في مجلس الشيوخ، الشخصية الأكثر شهرة بين من أعلنوا ترشح أنفسهم للسباق الرئاسي. ومنذ انتخابها في مجلس الشيوخ في عام 2012، تبنت وارين المواقف الأكثر تقدمية في الحزب الديمقراطي، حيث تؤيد فرض ضرائب أعلى على الأغنياء وتبني إجراءات أكثر لحماية المستهلكين. ويتضمن برنامجها ضريبة أغنى 75 ألف أمريكي.

وقالت وارين، في تجمع حاشد أعلنت فيه اعتزامها خوض الانتخابات الرئاسية في مدينة لورانس بولاية مساتشوستس: «يواجه الأمريكيون الذين يعملون بجد مجموعة صغيرة من الناس تتمتع بقدر كبير من السلطة، ليس في اقتصادنا فحسب، بل في ديمقراطيتنا أيضاً. نحن هنا لنقول: طفح بنا الكيل».