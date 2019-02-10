آلاف المنازل في سيدني بلا كهرباء

المصدر: كانبيرا - أ.ف.ب

حُرمت آلاف المنازل في سيدني من الكهرباء بعد عواصف عنيفة اجتاحت كبرى المدن الأسترالية متسببة أيضاً بأزمة في حركة المرور ومحاصرة السيارات في مياه الفيضانات وإرجاء مباراة وطنية في كرة القدم.

وضربت أمطار غزيرة وصواعق أجزاء من سيدني الليلة قبل الماضية وبلغ منسوب الأمطار في بعض المناطق حوالي 60 ميلمتراً.

وفي أحد أحياء غرب سيدني الذي شهد فيضانات، وصل منسوب الأمطار إلى قرابة 42 ميلمتراً خلال 30 دقيقة فقط.

وقال بايرون دويل من مكتب الأرصاد في ولاية نيو ساوث ويلز «كانت عاصفة تتقدم ببطء وسط الهواء الدافئ الرطب الذي كان يتحرك على الساحل مما تسبب بكل تلك الرطوبة».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارات الغارقة في مياه الفيضانات على طرق رئيسة، وشارات ضوئية مكسرة وأشجار متساقطة.

وذكرت شركات تزويد الطاقة أن أكثر من 40 ألف مشترك تأثروا بانقطاع الكهرباء في ذروة العاصفة ليلاً، فيما لا يزال أكثر من 5 آلاف مشترك من دون كهرباء أمس.

واستجابت فرق الإغاثة لأكثر من 4 آلاف طلب للمساعدة منها تسع عمليات إنقاذ من فيضانات في منطقة سيدني.