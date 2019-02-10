بومبيو يحذر من خلايا حزب الله النائمة في فنزويلا

المصدر: واشنطن- وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن ميليشيا حزب الله الإرهابية لديها خلايا نائمة في فنزويلا، وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، فيما قال باحث بمركز أمريكي للاستشارات الأمنية، إن التطورات السياسية في فنزويلا ستلقي بظلالها على الأنشطة الإجرامية لميليشيا حزب الله اللبناني، متوقعاً أن تتخذ حكومة خوان غوايدو موقفاً أكثر صرامة تجاه أنشطة التنظيم الإرهابي.

تصريحات بومبيو التي كانت خلال مقابلة مع شبكة «فوكس بزنس» الأمريكية، كانت بمثابة تأكيد رسمي واتهام مباشر من الولايات المتحدة ضد حزب الله وخلاياه النائمة في أمريكا الجنوبية.

وقال بومبيو: «هناك من لا يدركون أن لدى حزب الله خلايا ناشطة في فنزويلا. الإيرانيون يؤثرون بدورهم على الشعب الفنزويلي وجميع أنحاء أمريكا الجنوبية. لدينا مسؤولية مواجهة ذلك الخطر من أجل أمريكا».

وتتسق اتهامات بومبيو مع التقارير الاستخباراتية الدولية المستمرة عن أنشطة حزب الله وإيران في أمريكا الجنوبية. وتتركز تلك الأنشطة تحديداً في منطقة المثلث الحدودي بين باراغواي والأرجنتين والبرازيل.

مذكرات دولية وتقارير من دول أمريكا الجنوبية لطالما كشفت عن تدخل إيران وذراعها من ميليشيات حزب الله في الأمن القومي في بعض الدول. فضلاً عن تورط عناصر حزب الله في عمليات إرهابية وعمليات تهريب السلاح والمخدرات واحتيالات من غسيل الأموال وتزوير .

رأى كولن كلارك، عالم سياسي بمؤسسة الأبحاث الأمريكية والتطوير (راند)، أن غوايدو الذي تم الاعتراف به كرئيس شرعي للبلاد من قبل الغرب من المؤكد أن يتبنى نشاطاً معارضاً لنشاط حزب الله على الأراضي الفنزويلية، مرجحاً أن يسعى إلى تفكيك البنية التحتية للميليشيا الإرهابية.

وتوقع كلارك، في مقال له نشرته مجلة «فروين بوليسي» الأمريكية، أن تسعى واشنطن إلى الاعتماد على غوايدو في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أنشطة مرتبطة بإيران .

وقال كلارك، إن محللي السياسة الأمنية لا ينبغي أن يندهشوا من تصريحات بومبيو، حول وجود خلايا ناشطة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في فنزويلا؛ لأن التنظيم الإرهابي يتم تدريبه وتمويله وتسليحه من قبل إيران.

وفي فنزويلا، حرص حزب الله لمدة طويلة على إنشاء بنية تحتية واسعة، حتى يستطيع ممارسة أنشطته الإجرامية مثل تهريب البشر والمخدرات وغسيل الأموال، وفي جزيرة مارغريتا قبالة سواحل فنزويلا على سبيل المثال، استطاع عناصر من حزب الله أن ينشئوا معقلاً محصناً لهم.