طبيب البيت الأبيض : ترامب "بصحّة جيّدة جداً"

المصدر: (أ ف ب)

أعلن كبير أطباء البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب (72 عاما) يتمتّع "بصحّة جيّدة جداً"، وذلك إثر خضوعه لفحوص طبيّة استغرقت أربع ساعات.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان نشره البيت الأبيض "يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بصحّة جيدّة جدّاً وأتوقّع أن يظلّ كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك".

وأعادت المروحية الرئاسية ترامب من مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضواحي واشنطن بعد فحوص استمرت أربع ساعات.

ولدى عودته إلى البيت الأبيض اكتفى ترامب عند ترجله من المروحية بتحية الصحافيين لكنّه لم يتوقف للرد على أيّ من أسئلتهم.

وفي بيانه المقتضب الذي لم يأت على ذكر أي معلومات بالأرقام عن وزن ترامب أو سرعة نبضات قلبه أو ضغط دمه، أوضح الطبيب نفسه أنّه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريره الطبي وتوصياته للرئيس.

ولفت الطبيب في بيانه إلى أنّ ترامب لم يخضع لأي إجراء يتطلب تخديرا خلال هذه الفحوص.

ولم يعرف ما إذا كانت نتائج فحوص ترامب ستنشر. وكانت نتائج فحوص العام الماضي نشرت بأكملها، من نسبة الكولسترول في الدم إلى طول الرئيس ووزنه.

بعد خصوعه لأول فحص طبي للرئيس قبل عام، وصف طبيب البيت الأبيض حينذاك روني جاكسون "الذي يواجه منذ ذلك الحين مشاكل بسبب سوء سلوك" الرئيس الجمهوري بأنه رجل "في صحة ممتازة" لا يواجه أي اضطرابات معرفية.

ويميل ترامب إلى عدم الحركة، خلافا للرئيسين السابقين باراك أوباما الذي كان يجد في لعبة كرة السلة في البيت الأبيض وجورج بوش الابن الذي يهوى ركوب الدراجات.

ويحب ترامب لعبة الغولف لكن يستقل العربة ليتنقل في الملعب. وهو يعتبر أن أي أمر أكثر إجهادا سيئ للصحة.