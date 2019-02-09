مجموعة الاتصال تطالب بانتخابات حرة في فنزويلا

المصدر: عواصم ـ وكالات

دعت الدول الأوروبية والأمريكية اللاتينية خلال أول اجتماع لمجموعة اتصال دولية حول فنزويلا في مونتيفيديو إلى تنظيم «انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية» في هذا البلد النفطي؛ وذلك بهدف تفادي زعزعة استقرار المنطقة.

ودعت مجموعة الاتصال في إعلانها الختامي الذي وقعته الدول المشاركة باستثناء بوليفيا والمكسيك إلى وضع مقاربة دولية مشتركة لدعم حل سلمي وسياسي وديمقراطي وفنزويلي خالص للأزمة مع استبعاد استخدام القوة، وذلك عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية متوافقة مع الدستور الفنزويلي.

يأتي هذا في وقت أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أن بلاده اعترفت رسمياً بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً مؤقتاً لفنزويلا لتنضم بذلك إلى تحرك منسق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.