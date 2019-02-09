مسلحون يقتلون 7 ويخطفون 4 نساء شمال موزمبيق

المصدر: مابوتو ـ أ ف ب

قتل مسلحون يشتبه بأنهم متشددون 7 أشخاص وخطفوا 4 نساء شمال موزمبيق، حسب ما أفادت مصادر محلية، في وقائع عنف جديدة تضرب منطقة كابو ديلغادو الغنية بالغاز.

وأفاد قيادي قبلي بأن الجثث قطعت أشلاء صغيرة وتركت في قرية بيكيوي. وتابع أن السكان تفاجؤوا بالمهاجمين أثناء نومهم، مشيراً إلى أن السكان كانوا فرّوا من قراهم خشية التعرض لهجمات الجهاديين. وأوضح أن الإرهابيين خطفوا 4 نساء قبل أن يفروا من المكان.

وحضّ السكان المحليين على البقاء في قراهم حيث تحميهم الشرطة والجيش.

ومنذ أكتوبر 2017 يشن المتشددون هجمات بالأسلحة البيضاء أو عن طريق حرق الممتلكات ما أدى إلى بلبلة الوضع الأمني وسط مساعي السلطات لاستغلال النفط والغاز في المنطقة. وقتل نحو 200 مدني خلال الهجمات بينما أجبر آلاف آخرون على مغادرة منازلهم. وقتل معظم الضحايا في هجمات على سيارات وحافلات في منطقة كابو ديلغادو الغنية بالغاز.